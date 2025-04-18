Fernando Muslera: Taraftarımız bize inanılmaz yardımcı oluyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, galibiyeti değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Muslera "Çok mutluyuz yaptığımız işten dolayı, gösterdiğimiz performanstan dolayı. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. İçeride ve dışarıda bize inanılmaz yardımcı oluyorlar. Birkaç maçımız kaldı. Aynı istekle oynamak istiyoruz. Herkes çok iyi performans gösterdi. Onları da ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

"BİRKAÇ REKOR DAHA KIRMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray'ın iç sahada 40 yıl sonra üst süte 5 maç kalesini gole kapatmasının hatırlatılması üzerine Fernando Muslera "40 yıl sonra bu da bizim başarılarımızdan birisi. Bunu da kazanmak istiyorduk. Kaleci olarak ben öne çıkıyorum ama takım savunmasını da tebrik etmek istiyorum. Takımlar bize karşı bekledikleri için daha da önemli. Bir rekor daha kazandığımız için mutluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam etmek ve birkaç rekor daha kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.