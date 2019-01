Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando Reges, beIN SPORTS'a konuştu. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Fernando'nun öne çıkan sözleri şu şekilde:

"GALATASARAY'IN TEK BİR AMACI VARDIR"

"Şu anda çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Lige iyi başlangıç yapıp, ligi de iyi şekilde bitirebilmek için burada yaptığınız çalışmalar etkili oluyor. Galatasaray'ın her zaman tek bir amacı vardır, hep en yukarıda olmak ve lider bitirmek. Ne yazık ki şu an lider değiliz ama elimizden gelen her şeyi yapıp liderliği almak ve mayıs sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

"HOCAMIZIN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

"Önemli sakatlıklar yaşadık ve önemli cezalar aldık. Bunlar bizi ister istemez kötü yönde etkiledi. Hedefimiz, artık bunları bir kenara bırakmak ve ligin ikinci yarısında arayı kapatıp tekrardan zirveye ulaşmak. Hocamızın eksikliğini inanılmaz hissettik çünkü o bizim liderimiz. O sahanın kenarında olduğu zaman biz ekstradan bir güç duyuyoruz, performans gösteriyoruz. O olmadığı zaman ister istemez etkilendik. Cezası kısa süre sonra bitiyor ve tekrar yanımızda olacak. Onun da yardımıyla beraber çok daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum."

"İÇ SAHADA EKSTRA GÜÇLÜYÜZ"

"Önceden yorum yapmak doğru olmayabilir ama ne zaman kendi sahamızda oynasak ekstra bir güçle beraber önemli sonuçlar alıyoruz. O yüzden mutlaka bir avantaj olarak değerlendirebiliriz ama bizim o maçlara en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerimiz onlar. Geçen sene nasıl taraftarımızın desteğiyle şampiyon olduysak, bu sene de aynı desteği bekliyoruz. Bu zamana kadar destek gösterdiler bundan sonra da özellikle iç sahada oynadığımız maçlarda stadyumu doldurmalarını istiyoruz. Deplasmanlarda zaten hep bizim yanımızdalar. Hep beraber bütün olup, sezonunda sonunda bir şampiyonluk daha yaşarız diye ümit ediyorum."

" FATİH TERİM ÇOK BÜYÜK BİR İSİM"



"O kadar büyük bir isimle çalışıyoruz ki hepimiz bunun farkındayız. İtalya'da ve Galatasaray'da çok önemli işler başarmış biri. Hepimiz bunu bildiğimiz için ve o da çok büyük oyuncularla çalıştığı için bütün tecrübelerini bize yansıtıyor. Bizim ruhumuza ve beynimize girerek maça en iyi şekilde hazırlıyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Guardiola da dahil olmak üzere çok önemli isimlerle çalıştım ve Fatih Terim'i de bu isimlerin arasına kesinlikle koyuyorum. Benim için çok önemli ve değerli bir hoca. Çünkü ondan hala öğrenmeye devam ediyorum. Her geçen gün, her geçen antrenman her geçen maçta bir şeyler öğreniyorum."

"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ DAHA ÖNDE"

"Porto-Benfica ve Galatasaray-Fenerbahçe, kendi ülkelerinin çok önemli derbileri ama bakıldığı zaman Türkiye'deki taraftar profili daha fanatik olduğu için Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olduğunu düşünüyorum."

"SÖZLEŞMEMİ UZATMAK İSTİYORUM"

"Sözleşmemin bitmesine 1.5 sene kaldı ve bu süreyi tamamlamak istiyorum. Çünkü burada çok mutluyum, kendimi iyi hissediyorum. Hatta tamamladıktan sonra yeniden sözleşme imzalayıp, umarım Galatasaray'da devam ederim."

