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İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği üretim faaliyetlerine, 3 Mayıs'ta yeniden başlayacağını açıkladı.

Şirketin Maranello ve Modena tesislerindeki üretim 14 Mart'ta durmuştu. Daha önce yapılan açıklamalarda ise, 14 Nisan'da Ferrari'nin yeniden üretime başlayacağı kaydedilmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından evlerine gönderilen çalışanların ücretlerinin eksiksiz ödeneği belirtildi.

Avrupa ve ABD otomotiv sektöründe kapanan fabrikaların açılış tarihleri bir süredir Nisan sonu ve Mayıs başına erteleniyor.

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