Ferzan Özpetek, sağlık çalışanları için bir çağrıda bulundu. Özpetek, İtalya'da ilk koronavirüs teşhisinin konulduğu 20 Şubat'ın 'Beyaz Gömlekliler Günü' ilan edilmesini önerdi. İtalyan Yazarlar ve Editörler Derneği tarafından 21 Nisan'da online olarak imzaya açılacak Özpetek'in bu önerisine; Giorgia Armani, Giuseppe Tornatore, Ornella Muti, Vasconcelos Rossi, Aleksandros Gassman, Carlo Verdone, Renato Zero Al Bano ve Andrea Bocelli gibi birçok ünlü isim de imza attı.

Sağlık çalışanlarının her zaman hatırlanması gerektiğini söyleyen Ferzan Özpetek, "Fikir hastalığa yakalananlara yardım etmek için Roma'dan kuzeye giden doktor arkadaşlarımla konuşurken aklıma geldi. Telefonda anlattıkları endişe vericiydi. Bir çok sağlık görevlisi bu uğurda hayatını kaybetti. 10 yıl sonra bir çocuk 'beyaz gömlekliler bayramı nedir?' diye sorduğunda, başkaları için hayatlarını hiçe sayan bu kadınların ve erkeklerin hikâyelerini anlatabilmeliyiz. Hayatını kaybedenleri anmak ama aynı zamanda da hastanede çalışan tüm personele teşekkür edebilmek için yılın bir gününü onlara ayırmamız gerekir diye düşündüm" dedi.