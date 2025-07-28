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        Haberler Gündem Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a aile ziyareti gerçekleştirildi

        Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'a aile ziyareti gerçekleştirildi

        Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Avukat Mazlum Dinç, Öcalan'ı İmralı'da ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:30
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        Öcalan'a aile ziyareti
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        Fesih kararı alan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan yeğeni Ömer Öcalan ve vasisi Av. Mazlum Dinç ile Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey ve Zeki Bayhan görüşçüleri ile İmralı ada hapishanesinde aile ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştirildi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #İmralı Adası
        #abdullah öcalan
        #haberler
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