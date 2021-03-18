Ifo Enstitüsü: her 5 Alman şirketinden 1’i var olma tehdidi altında

MHP 13. Kurultayı siyaset gündemini takip ederken kurultayda öne çıkan isimler de merak edilip araştırılıyor. Bu isimlerden biri de MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız... Peki, Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız nereli ve kaç yaşında? İşte, Feti Yıldız'la ilgili detaylar...

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Yozgat Boğazlıyan'da 25 Mayıs 1953 yılında doğan Feti Yıldız 67 yaşındadır. Babasının adı Derviş, annesinin adı Emine'dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yaptı. MHP'nin 18 Mart 2018 Büyük Kurultayında Genel Başkan Yardımcısı olarak seçildi. 27. dönem MHP İstanbul milletvekilidir. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Feti Yıldız Anayasa Komisyon Üyesi'dir.

Orta düzeyde Fransızca bilen Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.