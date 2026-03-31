        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ByLock kullandığı ve ankesörlü hatlar üzerinden örgütsel iletişim kurduğu tespit edildi. Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 09:28 Güncelleme:
        FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

        Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 12 şüpheli tespit edildi.

        Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 5'i görevde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aleyna'nın annesi: Ondan kurtarmak için 2 kez İstanbul'a gönderdim

        Diyarbakır'da,  evde tabancayla vurulan, intihar ettiği ihbarında bulunan erkek arkadaşı Cafer Başeğmez silah lavabonun altında çıkınca tutuklanan Aleyna Yağar'ın (20) ölümüne ilişkin annesi Ziynet Yağar (43) konuştu. Kızını saplantı haline getiren Başeğmez'den kurtarmak için 2 kez İstanbul'a teyzes...
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        Eşel mobil sisteminin enflasyona olası etkileri neler?
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna'nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Kimlerin işsizlik maaşı kesilir?
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        "Sen hâlâ kalbimde yaşıyorsun"
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Milli futbolcu evlendi
        Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
        "Türkiye'de futbol çok çılgınca"
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
