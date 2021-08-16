Tekneyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
TEKNEYE BİNERKEN YAKALANDILAR
AA'da yer alan habere göre teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri tekneye bindikleri sırada yakaladı.
9'U ESKİ EMNİYET MENSUBU BİRİ DİŞ HEKİMİ
Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı.
YORUMLAR