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Haberler Gündem Güvenlik FETÖ OPERASYONU! Son dakika: Tekneyle kaçmaya çalışıyorlardı...
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Tekneyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı!

Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi ile organizatör oldukları öne sürülen 2 zanlı yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

FETÖ OPERASYONU! Son dakika: Tekneyle kaçmaya çalışıyorlardı...
Tekneyle kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı!
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AA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

TEKNEYE BİNERKEN YAKALANDILAR

AA'da yer alan habere göre teknik ve fiziki takibin ardından sahil güvenlik ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri tekneye bindikleri sırada yakaladı.

9'U ESKİ EMNİYET MENSUBU BİRİ DİŞ HEKİMİ

Kimlik kontrollerinde 7'si emniyet müdürlüğünden, 2'si komiser yardımcılığından, biri de diş hekimliğinden ihraç edildiği belirlenen teknedeki 10 zanlı gözaltına alındı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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