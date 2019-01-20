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Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş'in kendisine, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in sözlerini dinlemediği gerekçesiyle aralarında Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in de bulunduğu örgüt mensuplarını falaka usulüyle dövdüğünü iddia etti.
İstanbul ağır ceza mahkemesinde görülen bir FETÖ davasının ek dosyasında, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ve kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen Ü.A'nın, elebaşı Fethullah Gülen'in, örgüt mensuplarına şiddet gösterdiğine dair beyanları yer aldı.
Sorulan sorulara cevap veren ve bildiklerini anlatan Ü.A'nın, ''bilgi alma tutanağında'' geçen ifadesine göre, öğretim görevlisi olduğu üniversite yıllarında, örgütün "molla" diye tabir edilen mensuplarından olan FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş ile tanıştığını belirtti.
Ahmet Güneş'in "molla" olduğuna dair bilgileri diğer örgüt mensuplarından da duyduğunu aktaran Ü.A, FETÖ'nün "mahrem imamları"yla da irtibatlı olan Güneş'in, örgüt içerisinde vazifesinin ne olduğunu tam olarak bilmediğini kaydetti. Ü.A, Güneş'in "Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamları"ndan olduğunu birçok kişiden duyduğunu ifade etti.
Ahmet Güneş'in bizzat kendi ağzından FETÖ'nün "TSK imamı" olduğu belirlenen ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz ve KHK ile kapatılan eski Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı ve FETÖ çatı davasının firari sanığı Mustafa Yeşil ile "molla" arkadaşı olduğunu duyduğunu anlatan Ü.A, Güneş'in ve arkadaşlarının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den dayak yediklerini kendisine anlattığını dile getirdi. Ü.A, söz konusu dayak olayına ilişkin şunları anlattı:
"Ahmet Güneş, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'in örgüt elebaşısının yanında kaldıkları dönemde, Fetullah Gülen'in kanserojen etkisi yaratır diye yemek yediği tabak ve materyalleri normal piyasada bulunan deterjanlarla yıkatmayıp arap sabunu ile kendilerine yıkattırdığını anlattı. Yine bir defasında Güneş, Öksüz ve Yeşil'in bulaşıkları Arap sabununun yetersizliği nedeniyle aralarında konuşarak 'Normal deterjan ile yıkayalım.' dedikleri, kimseye söylemezlerse Gülen'in bu durumdan haberdar olamayacağını ve bunu yapmalarını da kendilerine Adil Öksüz'ün söylediğini, ancak Gülen'in yemek esnasında tabak ve kaşıkları koklayarak bu durumu fark ettiğini ve kendilerini falaka denilen usulle dövdüğünü anlatmıştı. Tüm bu durumlar karşısında Ahmet Güneş'in, Adil Öksüz ile bağlantılarının olduğunu, konuşturulması halinde örgüt elebaşı Gülen ve Öksüz'ün arasındaki ilişkinin net olarak tespit edilebileceği kanısındayım.''
Beyanları alınan Ü.A, kendisine fotoğrafı gösterilen Ahmet Güneş'i de teşhis etti.
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