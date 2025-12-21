Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'ye yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı

        FETÖ'ye yönelik operasyonda 76 şüpheli yakalandı

        Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 76 şüpheli yakalandı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:20
        Bakan Yerlikaya, “FETÖ’ye yönelik son 2 haftadır Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 76 şüpheli yakalandı.” dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 76 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

        2025 YILINDA TOPLAM 1601 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

        Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı içinde düzenlenen FETÖ operasyonlarında, toplam 1601 şüphelinin tutuklandığını, 1524 şüpheliye ise Adli Kontrol Kararları uygulandığını açıkladı.

        "76 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

        Paylaşımında son 2 haftadır düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi veren Yerlikaya, "Son 2 Hafta içerisindeki operasyonlarımızda; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yapan 76 şüpheli yakalandı." dedi.

        50 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        50 şüphelinin tutuklandığını bildiren Bakan, "6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        "EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM"

        Açıklamasında mücadelelerin kararlılıkla devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi. Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

