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FETÖ’cü tespitinde görevli yüzbaşıya FETÖ davası

Kara Harp Okulu’ndaki FETÖ yapılanmasını açığa çıkarmak için oluşturulan üç kişilik heyette görevlendirilen yüzbaşı Muhammed Alpago T. hakkında ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla dava açıldı. Şüphelinin 15 kez ankesörlü telefondan mahrem imamla görüşme yaptığı iddianamede yer aldı

28.10.2018 - 08:32 | Güncelleme: Genel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen ‘ankesör soruşturması’ kapsamında 24 Eylül tarihinde Batman İHA taburunda görevli olan yüzbaşı Muhammed Alpago T. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, şüpheli yüzbaşının 3 Haziran 2013 ve 26 Aralık 2016 tarihleri arasında ankesörlü telefondan mahrem imamlarca 15 kez arandığı, aynı ankesörlü telefondan şüpheli T. dışında çok sayıda subayın arandığı anlatıldı.

"HAMZA" KOD İSMİNİ KULLANIYORMUŞ

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren şüphelinin FETÖ içerisinde "Hamza" kod adını kullandığını, gerek askeri öğrencilik döneminde gerek muvazzaf subaylık döneminde örgütün sohbet adı altında düzenlenen örgütsel toplantılarına katıldığını ve kullanımında olan telefon hatlarının mahrem imam olarak adlandırılan örgüt sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan arandığını beyan ettiği ifade edildi.

DARBECİLERİ BULMAYA ÇALIŞMIŞ

Yüzbaşı Muhammed Alpago T. ifadesinde, Kara Harp Okulu’undaki darbe girişimi davasına atanan savcı ile birlikte çalışarak okul içerisinde darbe girişimine karışmış olan kişileri tespit etmeye çalıştığını anlattı. T. özetle şunları söyledi: "2017 yılı mayıs ayına kadar Kara Harp Okulu darbe girişimi davasına atanan savcı ile birlikte çalışarak, okul içerisinde darbe girişimine karışmış olan kişileri kamera kayıtlarını inceleyerek ve personelin bilgisine başvurarak tespit etmeye devam ettik. Zamanında bu cemaat içerisinde bulundum. Fakat cemaatin gerçek yüzünü gördükten sonra Kara Harp Okulu içerisindeki yapılanmayı ortaya çıkarmak, darbe girişiminden sonra da darbecileri tespit edebilmek için çalıştım. Bu terör örgütü içerisinde bulunduğum için pişmanım.”

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