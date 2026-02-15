Fettah Can: Romantik olmasam o kadar şarkı yazamazdım

Fettah Can 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Lefkoşa'da sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Can; "Romantik şarkıların söylendiği güzel bir Sevgililer Günü akşamı yaşayacağı" dedi.

Basın mensuplarının, "Siz bu özel günde sahnedesiniz ama sizin için bugün nasıl geçti? Sosyal medyada gördük, Cansu hanıma çiçekler yollanmış..." hatırlatmasına Fettah Can, bu konuda şunları söyledi; "Evet, evet; sabah çiçekleri gitti. İnsanın mutlu bir hayatı varsa, gerçekten çok seviyorsa onun için her gün Sevgililer Günü’dür. Bizim için aslında öyle bir şey."

"ROMANTİK OLMASAM YAZAMAM"

"Romantik olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna Fettah Can; "Yani olmasam o kadar şarkı yazamazdım herhalde. Öyleyim tabii. "Aşırı romantik miyim?" derseniz, aşırı romantik değilim ama yerinde ve zamanında yapılan küçük, güzel nüanslar bence çok daha anlamlı oluyor" diye cevap verdi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Fettah Can misafirlerini unutulmaz bir gece yaşattı.