Feyenoord - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 56 gol attı, 46 gol yedi. Sarı lacivertlilerde gözler yeni transferler; John Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar'da olacak. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...