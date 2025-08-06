Canlı altın fiyatları 6 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü iş gününde dolar, bir önceki seansta ulaştığı bir haftalık en düşük seviyesinden hafif toparlandı. Bu durum diğer para birimleri karşısında altının cazibesini azalttı. Altın fiyatları, Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Öte yandan, ABD ile Hindistan arasındaki ticaret gerilimi Trump’ın Hindistan’a yönelik tarife tehditleriyle derinleşti. Bu gerilim altında gözler Hindistan Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. İşte, 6 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...