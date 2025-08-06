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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2025: Altın hafif geriledi! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları hafif geriledi! İşte 6 Ağustos 2025 Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın alış ve satış fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Güvenli liman varlıklardan olan altın, doların hafif toparlanmasıyla birlikte Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Altının gramı, bugün saat 7.35 itibarıyla 4 bin 414 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 218 liradan alıcı buluyor. İşte 6 Ağustos 2025 Çarşamba Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 07:40 Güncelleme: 06.08.2025 - 07:43
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        1

        Canlı altın fiyatları 6 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın üçüncü iş gününde dolar, bir önceki seansta ulaştığı bir haftalık en düşük seviyesinden hafif toparlandı. Bu durum diğer para birimleri karşısında altının cazibesini azalttı. Altın fiyatları, Asya piyasalarında bir miktar düşüş yaşadı. Öte yandan, ABD ile Hindistan arasındaki ticaret gerilimi Trump’ın Hindistan’a yönelik tarife tehditleriyle derinleşti. Bu gerilim altında gözler Hindistan Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. İşte, 6 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.414,0400

        Satış: 4.414,5240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.379,72

        Satış: 3.381,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.062,9900

        Satış: 7.218,2800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.251,9500

        Satış: 28.784,8300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.630,00

        Satış: 28.831,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.082,38

        Satış: 14.437,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.253,06

        Satış: 28.786,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.105,74

        Satış: 29.839,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.406,61

        Satış: 3.376,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.006,24

        Satış: 4.219,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 71.311,00

        Satış: 71.966,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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