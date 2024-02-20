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        Haberler Gündem Feyza Altun son dakika: Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Feyza Altın ne dedi, neden tutuklandı?

        Avukat Feyza Altun için adli kontrol kararı verildi

        Avukat Feyza Altun savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altun için adli kontrol kararı verildi ve serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:11
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        Feyza Altun için adli kontrol kararı!
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        Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesaj yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı.

        ALTUN DÜN GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun dün gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

        TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi.

        ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

        Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altun için adli kontrol kararı verildi, serbest bırakıldı.

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