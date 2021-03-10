Feyza Çıpa, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Kutsi ile yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum ve basın mensubu arkadaşlarıma bu konuda gösterecekleri saygı için şimdiden teşekkür ediyorum" demişti. Feyza Çıpa kimdir? Feyza Çıpa kaç yaşında?

FEYZA ÇIPA KİMDİR?

Feyza Çıpa, 24 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı. Miss Turkey'e katıldı.

2007 yılında girdiği Miss Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Televizyon kariyerine Baba Ocağı adlı diziyle merhaba diyen Feyza Çıpa, 2007 yılında Arka Sıradakiler adlı dizideki rolüyle büyük beğeni topladı. Ardından çeşitli klipler ve 2010'da Çarkıfelek programlarında yer aldı. Şarkıcı Kutsi ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık magazin gündemine konu olan Feyza Çıpa; Uygun Adım Aşk, Mavi Kelebekler, Huzur Sokağı, Türk'ün Uzayla İmtihanı ve Hanım Köylü dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı.