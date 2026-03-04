Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol FIBA Dünya Kupası, İstanbul’da sergileniyor! - Basketbol Haberleri

        FIBA Dünya Kupası, İstanbul’da sergileniyor!

        FIBA Dünya Kupası, 2 Mart tarihinde oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşması kapsamında İstanbul'a getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 18:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIBA Dünya Kupası, İstanbul'da!

        Basketbolun mucidi James Naismith’in adını taşıyan Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası, 2 Mart tarihinde oynanan Türkiye-Sırbistan karşılaşması kapsamında İstanbul’a getirildi.

        60 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 9 kilogram ağırlığındaki kupa, mücadele öncesinde İstanbul’un tarihi ve kültürel simgelerini ziyaret ederek şehrin farklı noktalarında basketbolseverlerle buluştu.

        Dünya basketbolunun en prestijli kupası olan FIBA Dünya Kupası’nın İstanbul turu, spor ile kültürün bir araya geldiği özel anlara sahne oldu. Kupa turu kapsamında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı, Kapalıçarşı, Ortaköy Camii, Çamlıca Kulesi ve Beylerbeyi’ni içeren bu özel rota, kupanın şehrin simge noktalarıyla aynı karede buluşmasını sağladı.

        Türkiye - Sırbistan karşılaşması dolayısıyla İstanbul’a gelen FIBA Dünya Kupası hem organizasyonun önemini hem de Türk basketbolunun uluslararası arenadaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul’daki bu anlamlı ziyaret, basketbolun evrensel heyecanını şehrin tarihi atmosferiyle buluşturan özel bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal'da yokuş aşağı hız faciası: Tofaş hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti

        Kartal'da yokuş aşağı aşırı süratle ilerleyen otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        Kafedeki zehirlenme vakasında uzlaşma kararı
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!