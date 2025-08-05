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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım FIBA'nın güç sıralamasında Türkiye, 4. sırada yer aldı! - Basketbol Haberleri

        FIBA'nın güç sıralamasında Türkiye, 4. sırada yer aldı!

        FIBA'nın 2025 Avrupa Şampiyonası için sosyal medya hesabından yaptığı "güç sıralaması" paylaşımında Türkiye 4. sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 05.08.2025 - 16:56
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        FIBA'nın güç sıralamasında Türkiye, 4. sırada!
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        FIBA'nın 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) "güç sıralamasında" Türkiye, 4. sırada yer aldı.

        FIBA'nın sosyal medya hesabı; Finlandiya, Polonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımların "güç sıralamasını" paylaştı.

        Daha önce 9. sırada bulunan A Milli Takım, listede 5 basamak yükselerek 4. sıraya yükseldi.

        Sırbistan'ın birinci sırada bulunduğu listede, ilk 5'teki diğer ekipler sırasıyla Almanya, Fransa, Türkiye ve Letonya oldu.

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