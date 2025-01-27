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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Fibabanka Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Fibabanka Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta? - Merak Edilenler Haberleri

        Fibabanka çalışma saatleri 2025: Fibabanka saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

        Rutin işlerimiz için her birimizin yolu sıklıkla bankalara düşüyor. Bunlardan biri de Fibabanka. 2010 yılında bu isimle hizmet hayatına başlayan Fibabanka'nın mesai saatleri merak konusu... Türkiyedeki kuruluşu aslında 1984 senesine dayanan Fibabanka çalışma saatleri 2025 senesinde de aynı aralıkta mı diye merak edenler yazımızı inceleyerek sorularına cevap bulabilirler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:54
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        Fibabanka çalışma saatleri 2025
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        Fibabanka Mesai Saatleri

        1984 yılında Millennium Bank olarak Türkiye'de açılan Fibabanka daha sonra el değiştirmiştir. 2010 senesinde Fiba Holding tarafından satın alınarak ismi Fibabanka olarak değiştirilen kuruluş, yeni adıyla 13 senedir finans sektöründe hizmet vermektedir. Fibabanka çalışma saatleri 2025' de değişiklik gösterdi mi diye merak edenler yazımızı inceleyebilirler. İşte Fibabanka mesai saatleri şu şekilde;

        Pazartesi: 09:00 - 17:30

        Salı: 09:00 - 17:30

        Çarşamba: 09:00 - 17:30

        Perşembe: 09:00 - 17:30

        Cuma: 09:00 - 17:30

        Cumartesi ve Pazar: Kapalı

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        Fibabanka mesai saatleri hafta içi sabah 09:00'da başlayarak 17:30'da ise sona ermektedir. 09:00 ile 17:30 saatleri arasında hizmet veren Fibabanka cumartesi açık mı diye merak edenler için Fibabanka'nın cumartesi günü hizmet vermediğini söylemeliyiz. Fibabanka cumartesi açık mı sorusunun yanıtının hayır olduğu gibi banka pazar günleri de hizmet vermeyerek tüm hafta sonu kapalıdır.

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        Fibabanka Kaçta Açılıyor ve Fibabanka Kaça Kadar Açık?

        Kuruluşu Amerikalı Manufacturers Hanover Trust Company isimli bankaya dayanarak, 2010 senesinde el değiştiren Fibabanka kaçta açılıyor sorusunun cevabı saat 09:00 olacaktır. Hafta içi sabah 09:00 saatinde hizmete başlayan Fibabanka kaça kadar açık diye merak edenler için mesai bitiş saatinin ise 17:30 olduğunu ekleyelim. 09:00'da hizmet vermeye başlayan Fibabanka kaçta kapanıyor sorusunun yanıtının 17:30'da olduğunu belirttik. Ancak bir diğer merak edilen nokta ise Fibabanka öğle arası hizmet veriyor mu olacaktır. Fibabanka öğle arası saatini öğrenmek isteyenler için yazımızın devamında bu konuya açıklık getiriyoruz.

        Fibabanka Öğle Arası Hizmet Veriyor mu?

        "Anlarız hızla, çözeriz hızla" şeklindeki hizmet anlayışı ile varlığını sürdüren Fibabanka öğle arası saati 12:30 ve 13:30 arasındaki zaman dilimindedir. 12:30 ve 13:30 saatleri arasında bir saat mola süresi olan Fibabanka öğle arası hizmet veriyor mu sorusunun cevabı hayır olacaktır. Hafta sonu kapalı olan Fibabanka cumartesi açık mı diye merak edenler için bankanın cumartesi günü de kapalı olduğunu belirtlelim. Fibabanka işlemlerini belirtilen mesai saatleri içinde şubeden gerçekleştirebilirsiniz.

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