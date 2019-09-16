Kübalı lider Fidel Castro ve Sovyet kozmonot Vladimir Shatalov gibi birçok kişinin sahibi olduğu timsah, İsveçli adamın kolunu ısırdı.

Stockholm Skansen Akvaryum'da olduğu esnada Kübalı timsahların bulunduğu kafesin içine dikkatsizce elini sokan 79 yaşındaki İsveçli mimar Lars Liedergen, timsahın kolunu ısırması sonucu dirseğine kadar kolunu kaybetti. Kafesteki Castro isimli timsah fırsatı görünce, İsveçli mimarın kolunu yaklaşık 10 saniye ısırdı. Timsah Castro ısırdığı insan etini kafesin içine sokabilmek için de büyük çaba sarf etti.

Saldırıda sol elini ve kolunun dirseğine kadar olan kısmını kaybeden Liedergen, yaşadığı deneyimin "sinematik" olduğunu söyledi. Kuvvetli bir ağrı kesici alana kadar çektiği ağrının da çok şiddetli olduğunu belirtti. İki hafta hastanede kalan ve enfeksiyonun vücuduna yayılmaması için de birçok operasyon geçiren Liedergen, protez kolunun geleceği anı iple çektiğini söyledi.

Skansen Hayvanat Bahçesi basın müdürü Helene Winberg'in açıklamasına göre, uzun yıllardır Winberg hayvanat bahçesinde çalışmasına rağmen böyle bir olayın ilk kez yaşandığını belirtti. Yaşanan saldırının sonucunda, timsah kafeslerinin güvenlik amacıyla elden geçirileceğini açıkladı.

Kolu ısırılan Liedergen, doğaları gereği böyle davranan hayvanların cezalandırılmamasını o yüzden de değiştirilmesi gereken şeylerin belki de insanlar ve insan davranışları olduğunu söyledi.

Timsah çift Castro ve Hillary bir zamanlar Sovyet kozmonot Vladimir Shatalov'e aitti. Timsahlar 1970'lerin sonlarında Küba ziyareti sırasında Kübalı lider Fidel Castro tarafından kendisine verilmişti. 1970'lerde timsahlar oldukça küçük olduğu için, kozmonot Shatalov timsahlara uzun bir müddet evinde baktı.

Shatalov'un karısı artık timsahları evde istemeyince, Shatalov timsahları Moskova Hayvanat Bahçesi'ne vermek istedi. Devam eden yenileme çalışmalarından dolayı timsahları almayan Moskova Hayvanat Bahçesi, Stockholm'de olan Skansen'e vermeyi teklif etti. 1981 yılında Moskova Hayvanat Bahçesi müdürü tarafından bizzat Stockholm'e uçakla götürüldü.

Yaklaşık 4 buçuk metre uzunluğunda olan Kübalı timsahlar 60 yaşına kadar yaşayabilirler. Aynı zamanda Kübalı timsah çift, en agresif timsah türlerinden sayılmaktadır.