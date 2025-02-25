FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!
FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig'de son sırada yer alan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Mavi-lacivertliler böylece ligdeki puanı -3'e düştü.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
- Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."
-3 PUANA DÜŞTÜ!
Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti. Adana Demirspor'un puanı böylece -3 oldu.