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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!

        FIFA Disiplin Komitesi, Süper Lig'de son sırada yer alan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Mavi-lacivertliler böylece ligdeki puanı -3'e düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:18
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        Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

        "FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

        - Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

        Kamuoyuna duyurulur."

        -3 PUANA DÜŞTÜ!

        Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti. Adana Demirspor'un puanı böylece -3 oldu.

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