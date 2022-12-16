SAHA VE FUTBOLCULAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER SUNUYOR

Özelliği kullanmak için tek yapmanız gereken ise uygulama kamerasını açarak sahaya doğru tutmanız. Uygulama otomatik olarak artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sahayı ve futbolcuları algılayıp, oyuncuların nerede bulunduklarını, oluşturdukları ısı düzeyini, gol ve asist sayılarını size sunuyor.