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FIFA'nın yeni teknoloji uygulaması tarafların favorisi olacak!

FIFA’nın taraftarlar için geliştirdiği yeni uygulaması futbol sevenlerin telefonlarından maç hakkında kolayca bilgiler almasını sağlıyor

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  • FIFA'dan sevindirecek uygulama! Yeni artırılmış gerçeklik teknolojisi tarafların favorisi olacak!

    ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ 

    Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın bitmesine az bir zaman kala, FIFA’nın geliştirdiği  “FIFA+| Your Home for Football” isimli uygulama ile maçlar kolayca takip edilebiliyor ve uygulama birbirinden eşsiz özellikler sunuyor.
  • FIFA'dan sevindirecek uygulama! Yeni artırılmış gerçeklik teknolojisi tarafların favorisi olacak!

    FIFA+ uygulamasının en önemli özelliği ise artırılmış gerçeklikle desteklenen stadyum deneyimi. Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile stadyumda taraftarlar telefonlarına indirdikleri uygulama ile maç hakkında detaylı bilgi alabiliyor.
  • FIFA'dan sevindirecek uygulama! Yeni artırılmış gerçeklik teknolojisi tarafların favorisi olacak!

    SAHA VE FUTBOLCULAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER SUNUYOR

    Özelliği kullanmak için tek yapmanız gereken ise uygulama kamerasını açarak sahaya doğru tutmanız. Uygulama otomatik olarak artırılmış gerçeklik teknolojisi ile sahayı ve futbolcuları algılayıp, oyuncuların nerede bulunduklarını, oluşturdukları ısı düzeyini, gol ve asist sayılarını size sunuyor.
  • FIFA'dan sevindirecek uygulama! Yeni artırılmış gerçeklik teknolojisi tarafların favorisi olacak!

    Artırılmış gerçeklik teknolojisi stadyumdan maç izlemeyi bir üst seviyeye taşıyor. Uygulama hem Android hem de iOS cihazlara indirilebiliyor.

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