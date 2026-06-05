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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası FIFA Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında düzenlenecek!

        FIFA Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında düzenlenecek!

        2026 FIFA Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında düzenlenecek. Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        Dünya Kupası, ilk kez 3 ülke ortaklığında!

        FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 3 ülke ortaklığında geniş bir coğrafyada gerçekleştirilecek.

        Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 22 kez bu organizasyon düzenlenirken, 23.'sü ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında yapılacak.

        DAHA ÖNCE SADECE 1 KEZ İKİ ÜLKE ORTAKLIĞINDA DÜZENLENDİ

        Geride kalan 22 FIFA Dünya Kupası'nın 21'ini tek ev sahibi ülke gerçekleştirdi.

        Sadece 2002 yılındaki organizasyon, Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlendi.

        İki ülkenin beraber düzenlediği ilk ve tek dünya kupası özelliği de taşıyan turnuvaya, ayrıca Asya kıtası ilk kez ev sahipliği yaptı.

        2002 Dünya Kupası'nı ilk kez finalde karşılaştığı Almanya'yı 2-0 yenen Brezilya kaldırmıştı.

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        Türkiye ise turnuvadaki son maçında ev sahiplerinden Güney Kore'yi yenerek 2002 Dünya Kupası'nı 3. sırada tamamlamıştı.

        DÖRT ZAMAN DİLİMİ VE ÜÇ ÜLKEYİ KAPSAYAN 16 ŞEHİRDE DÜZENLENECEK

        Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek.

        Turnuva, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek.

        2026 FIFA Dünya Kupası boyunca 16 farklı stadyumda toplam 104 maç oynanacak.

        EV SAHİPLERİ

        Dünya Kupası'nda ev sahipleri şöyle:

        Tarih Ev sahibi
        1930 Uruguay
        1934 İtalya
        1938 Fransa
        1950 Brezilya
        1954 İsviçre
        1958 İsveç
        1962 Şili
        1966 İngiltere
        1970 Meksika
        1974 Batı Almanya
        1978 Arjantin
        1982 İspanya
        1986 Meksika
        1990 İtalya
        1994 ABD
        1998 Fransa
        2002 Güney Kore-Japonya
        2006 Almanya
        2010 Güney Afrika
        2014 Brezilya
        2018 Rusya
        2022 Katar
        2026 ABD, Kanada, Meksika
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