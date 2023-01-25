2023 yılı EYT’liler, emekliler, asgari ücretliler ve hatta sözleşmeli kamu çalışanları için müjdelerle geldi. Ancak her sözleşmeli çalışanın bir diğeri kadar kendisini şanslı görmediği durumlar mevcut.

“Sözleşmelilerin kadroya geçiş müjdesi” ilk açıklandığında sanatçılar kadroya geçiş kapsamının dışında bırakılmıştı. Daha sonrasında 4B’li çalışanların bu kapsama eklenmesi kararı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklansa da, ‘figüran’ların kadroya geçemeyeceği bildirildi. Habertürk’te yayınlanan 23 Ocak 2023 tarihli haberimizde Devlet Opera ve Balesi’nde birçok ‘figüran’ sözleşmeli ‘başrol’ oyuncusu olduğu ve bu kişilerin sözleşmeleri sebebiyle kadroya geçemediğini vurgulamıştık.

“EVCİL HAYVAN DOSTLARIMIZLA AYNI SÖZLEŞMEYE SAHİBİZ”

Bu haberimiz sonrasında gelen destek talepleri büyüdü. Durumun Devlet Tiyatroları’nda da benzer olduğu ortaya çıktı. Habertürk’e ulaşan ve özel olarak demeç veren Devlet Tiyatrosu sanatçıları, “bizler de figürasyon sözleşmesinde çalışıyoruz fakat kimimiz başrol kimilerimiz de büyük rollerde oynuyoruz, bu süreçte öğrendik ki, bazı oyunlarımızda kullanılan hayvan dostlarımızın sahipleriyle ve günübirlik müzisyen arkadaşlarla da bizimle aynı sözleşme imzalanmıştır. Bu sebeple kadro sürecinde sözleşmelerimizde ki teknik problemden dolayı bizler de kadro kapsamı dışında kaldık” şeklinde konuştular.

1000’E YAKIN KİŞİ GEÇİŞ YAPTI!

Sanatçı, “Bazı genel müdürlük çalışanlarıyla görüştüğümüzde bize gerekçe olarak işe alımlarımızın sınavsız olduğundan bahsetti, fakat 2019 yılında herkes bir anda 4B’li yapıldı, sadece 2021 de bi sınav açıldı ve 80 kişi alındı, yani 1000 e yakın kişi bugün zaten sınavsız girmiş olmalarına rağmen kadrolu oluyorlar” dedi.

Opera ve Bale bünyesindeki çalışanlar ise, daha önceden Opera'ya giriş için sınavla giriş yaptıklarını belirtiyorlar. Bu nedenle 4B'ye geçiş sürecinde tekrar sınav zorunluluğu olmadığını vurguluyorlar.