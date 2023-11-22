Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Fiilde Çatı Konu Anlatımı – Öznesine ve Nesnesine Göre Eylem - Fiil Çatısı Örnek Soruları Neler?

        Fiilde çatı konu anlatımı-öznesine ve nesnesine göre eylem - fiil çatısı örnek soruları neler?

        Türkçede bir varlığın yaptığı işi ve eylemi, belirli bir zamana bağlı olarak anlatan kelimelere fiil adı verilmektedir. Aldıkları haber ve kip ekleri ile zaman ve tasarım, şahıs ekleri ile ise o eylem ya da işin kim tarafından yapıldığını belirten fiiller iş, oluş ve duruş olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Türkçede yüklemi fiil olan cümlelerin, özne ya da nesneye bağlı olarak kazandıkları yeni anlama ise çatı adı verilmektedir. Kendi içinde de öznelerine göre ve nesnelerine göre olmak üzere iki ayrı gruba ayrılan fiil çatısı nedir? Fiilde çatı kavramı ne ifade etmektedir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 22.11.2023 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fiilde Çatı Konu Anlatımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkçede çatısı bakımından fiiller konusu başlığı altında nesne ve öznenin yapılan iş ve eylemden ne şekilde etkilendiğini anlatılmaktadır. Peki, fiilde çatı 8 sınıf konu anlatımı nasıldır? İşte, tüm detaylar...

        Fiilde Çatı

        Türkçede bir cümle içinde yer alan fiillerin nesne ya da özneye göre kazandığı yeni anlama fiilde çatı ya da fiil çatısı adı verilmektedir. Yalnızca yüklemi fiilden meydana gelen ve fiil cümlesi olarak isimlendirilmiş olan cümlelerde aranan bir nitelik olan fiil çatısı, cümlede belirtilen işin nasıl, ne şekilde ve kim tarafından yapıldığı ile ilgilenmektedir.

        Geçişli fiil nedir, ne demek?
        Geçişli fiil nedir, ne demek?

        Fiilde Çatı Konu Anlatımı

        REKLAM

        Bir önceki ara başlığımızda en genel hatları ile tanımı yaptığımız fiilde çatı konusunu, bu başlığımız altında fiilde çatı 8 sınıf müfredatına uygun olarak ele alacağız.

        Fiil cümlelerinde özne, nesne ve yüklem arasındaki ilişkinin incelenmesi anlamına gelen fiil çatısı öznelerine göre fiil çatıları ve nesnelerine göre fiil çatıları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Şimdi gelin, özne-yüklem ve nesne-yüklem ilişkisini anlatan bu iki grubu hep birlikte inceleyelim:

        Öznelerine Göre Fiil Çatıları (Özne-Yüklem İlişkisi)

        Yüklemi fiil olan ve fiil cümlesi olarak isimlendirilen cümlelerde; bir öznenin, yüklemde bildirilen iş ve eylemden ne şekilde etkilendiği incelenmektedir. Öznelerine göre fiil çatıları da kendi içinde etken, edilgen, dönüşlü ve işteş fiiller olmak üzere 4’e ayrılırlar. Ancak 8. sınıfta öznelerine göre fiil çatıları konu başlığı altında yalnızca etken ve edilgen fiiller işlendiği için biz de yazımızda bu iki fiil üzerinde duracağız.

        REKLAM

        A-) Etken Fiil

        Cümlenin yükleminde bildirilen işi yapanın, gerçek bir kişi olduğunu gösteren fiillere etken fiil adı verilmektedir. Etken fiillerden meydana gelen cümlelerde özne gerçek bir öznedir.

        Örnek:

        • Babam, marketten peynir almamı istedi.
        • Teyzemler yarın akşam bize

        Yukarıda vermiş olduğumuz her iki cümlede de hem istemek hem de gelmek fiilini gerçekleştiren kişiler birer gerçek öznedir.

        B-) Edilgen Fiil

        Belirtilen işi yapan gerçek bir öznenin bulunmadığı fiillere edilgen fiil adı verilmektedir. Edilgen fiillerdeki özne işi yapan değil; yapılan işten etkilenen konumundadır.

        Örnek:

        • Dün akşam sokaklar yıkandı.
        • Köydeki ev satılmış.

        Görüldüğü üzere bu iki örneğimizde de özne, fiilde yapılan işi yapan değil; o işten etkilenen konumdadır. İlk cümlemizde sokağı kimin yıkadığı, ikinci cümlede ise evi kimin sattığı belli değildir.

        REKLAM

        Nesnelerine Göre Fiil Çatıları (Nesne-Yüklem İlişkisi)

        Bir cümle içindeki nesne ile yüklem arasındaki ilişkiye dayanan fiil çatılarıdır. Nesnelerine göre fiil çatıları geçişli, geçişsiz, oldurgan ve ettirgen fiiller olmak üzere 4’e ayrılırlar. Tıpkı öznelerine göre fiil çatıları konusunda olduğu gibi burada da 8.sınıf öğrencilerinin geçişli ve geçissiz fiilleri bilmesi yeterli olmaktadır.

        A-) Geçişli Fiil

        Cümle içinde nesnesi olan ya da bir nesne alabilen fiillere geçişli fiil adı verilmektedir. Yükleme sorulan “neyi, kimi ve ne” soruları bize o fiilin geçişli olup olmadığını göstermektedir.

        Örnek:

        • Kardeşim tüm kitaplarını arkadaşına vermiş.
        • Yarın telefon alacağım.

        Yukarıdaki örneklerimizde görüldüğü gibi her iki cümlemizde de bir nesne bulunmaktadır.

        REKLAM

        B-) Geçişsiz Fiil

        Nesne almayan, “ne, neyi ve kimi” sorularına herhangi bir yanıt vermeyen fillere geçişsiz fiiller adı verilmektedir.

        Örnek:

        • İçeri girebilmek için iki saat ayakta
        • Annemler bugün sinemaya gidiyor.

        Yukarıdaki her iki cümlede de fiile sorulan “ne, neyi ya da kimi” soruları herhangi bir cevap alamamaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Vahşet! Yemek yerken eski eşini öldürdü!
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        İnsan tacirlerinin alıkoyduğu 2 kişi 3.kattan atladı!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        Şehidin cenazesi evinin karşısına defnedildi
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu