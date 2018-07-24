Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Mücahit Demirtaş atandı. Demirtaş, Türkiye'nin kentsel dönüşüm laboratuvarı Fikirtepe'de tıkanan kentsel dönüşüm çalışmaları için umut oldu. Yarım kalan projeler, kesilen kira yardımları birçok kişiyi mağdur etti. Üstelik hak sahiplerinin yanı sıra projeden ev alan tüketicilerin de hayalleri yarım kaldı.

Fikirtepe mağdurları adına konuşan Engin Akgüzel, Demirtaş'ın Fikirtepe'deki sıkıntıları çözülmesine dair müjde verdiğini aktardı.Demirtaş'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken, Fikirtepe'ye gelerek mağdurlarla bir araya geldiğini söyleyen Akgüzel, "Mücahit Demirtaş, seçimlerden sonra Fikirtepe'deki il müdürlüğü bürosunda bizlerle bir araya geldi. 2-3 saat boyunca görüşme yaptık. Sorunlarımızı dinledi. Buradaki problemli projelerin çözüleceğini ve devletin kira yapacağını söyledi. Sayın Demirtaş'ın bakan yardımcısı olması bizleri çok mutlu etti. Fikirtepe'yi bilen, bizleri dinleyen birinin sorunları çözeceğine inancımız tam" diye konuştu.

Mücahit Demirtaş'ın önümüzdeki günlerde, Fikirtepe'deki problemlerin çözümü için izlenecek yol hakkında Fikirtepe'de yeniden vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

ÇADIRKENT KURULDU

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm mağdurları çadırda yaşamaya başladı. Kira yardımı alamayan ve yarım kalan projeleri protesto edenler bölgede 'çadırkent' kurdu. Engin Akgüzel vatandaşların 44 gündür çadırlarda yaşadığını belirterek, çadır sayısının da 10'a çıktığını söyledi.

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