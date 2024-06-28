5. ÇEKİÇ BAŞLI KÖPEK BALIĞI KAFASI

Çekiç başlı köpekbalıkları, her iki ucunda boncuk gözleri olan çekiç şeklinde belirgin kafalara sahiptir. Bugün yaşayan çekiç başlıların ataları ilk olarak 20 milyon yıl önce ortaya çıkmıştır.

Çekiç kafanın evriminin 'normal şekilli bir kafadan', yani daha yuvarlak bir kafaya sahip olan ve zamanla giderek uzayan köpekbalıklarından, kafanın daha da belirgin olduğu çok daha büyük köpekbalıklarına doğru geliştiği varsayılmıştır.