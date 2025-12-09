Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Fildişi kadrosu açıklandı: Singo yok, Oulai var! - Futbol Haberleri

        Fildişi kadrosu açıklandı: Singo yok, Oulai var!

        Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı; Galatasaraylı Wilfried Singo davet edilmezken, Süper Lig'den Christopher Operi ve Christ Inao Oulai kadroya alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 09.12.2025 - 17:01
        Fildişi kadrosu açıklandı: Singo yok, Oulai var!
        Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Singo, kadroya davet edilmedi.

        Süper Lig'den Çaykur Rizespor forması giyen Christopher Operi ve Trabzonspor'da forma giyen Christ Inao Oulai ise kadroya davet edilen isimler oldu.

