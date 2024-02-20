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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fildişi Sahili'nde teknik direktör Emerse Fae, görevine devam edecek - Futbol Haberleri

        Fildişi Sahili'nde teknik direktör Emerse Fae, görevine devam edecek

        Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nda Emerse Fae, kalıcı teknik direktörlük görevine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:32
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        Emerse Fae görevine devam edecek
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        Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı Idriss Diallo, takımda geçici görev yapan 40 yaşındaki Fae'nin kalıcı olarak milli takımın teknik direktörlüğüne atandığını açıkladı.

        Afrika Uluslar Kupası'ndaki grup mücadelesi sonrası teknik direktör Jean-Louis Gasset ile yollarını ayıran Fildişi Sahili, Gasset'in yerine yardımcısı Fae'yi görevlendirmişti.

        Fildişi Sahili, Fae yönetiminde kalan maçlarda başarılı sonuçlara imza atarak Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

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