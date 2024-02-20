Fildişi Sahili'nde teknik direktör Emerse Fae, görevine devam edecek
Fildişi Sahili Milli Futbol Takımı'nda Emerse Fae, kalıcı teknik direktörlük görevine getirildi.
Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı Idriss Diallo, takımda geçici görev yapan 40 yaşındaki Fae'nin kalıcı olarak milli takımın teknik direktörlüğüne atandığını açıkladı.
Afrika Uluslar Kupası'ndaki grup mücadelesi sonrası teknik direktör Jean-Louis Gasset ile yollarını ayıran Fildişi Sahili, Gasset'in yerine yardımcısı Fae'yi görevlendirmişti.
Fildişi Sahili, Fae yönetiminde kalan maçlarda başarılı sonuçlara imza atarak Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmıştı.