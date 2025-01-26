File derbisinde kazanan Eczacıbaşı!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 16-25, 25-21, 23-25, 25-19 ve 15-11’lik skorlarla 3-2 mağlup etti.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Türk Hava Yolları - Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-2
Bahçelievler Bld. - Galatasaray Daikin: 2-3
Sarıyer Bld. - VakıfBank: 0-3
Zeren Spor - Aras Kargo: 3-0
Aydın BBSK - Beşiktaş: 3-0