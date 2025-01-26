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        Haberler Spor Voleybol File derbisinde kazanan Eczacıbaşı! - Voleybol Haberleri

        File derbisinde kazanan Eczacıbaşı!

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 20:15 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:15
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        File derbisinde kazanan Eczacıbaşı!
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        Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Medicana’yı 16-25, 25-21, 23-25, 25-19 ve 15-11’lik skorlarla 3-2 mağlup etti.

        Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

        Türk Hava Yolları - Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-2

        Bahçelievler Bld. - Galatasaray Daikin: 2-3

        Sarıyer Bld. - VakıfBank: 0-3

        Zeren Spor - Aras Kargo: 3-0

        Aydın BBSK - Beşiktaş: 3-0

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