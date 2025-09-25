Habertürk
        Filenin Efeleri, dünya 6'ncısı oldu - Voleybol Haberleri

        Filenin Efeleri, dünya 6'ncısı oldu

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

        Anadolu Ajansı
        25.09.2025 - 21:20
        Filenin Efeleri, dünya 6'ncısı oldu!
        Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, turnuvayı 6. sırada bitirdi.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIVB Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finalde mücadele eden milli takımın başarısına yönelik, "A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler’de düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. Turnuva boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çeken millilerimiz, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselerek Türk voleybolu adına büyük bir gurur yaşattı. Çeyrek final karşılaşmalarının ardından açıklanan sıralamaya göre, 'Filenin Efeleri' şampiyonayı dünya 6’ncısı olarak tamamladı. Bu derece, A Milli Erkek Voleybol Takımımızın Dünya Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesi olma özelliğini taşıyor." ifadelerine yer verildi.

