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"İŞTE İSTEDİĞİM PAS BU!"

"Tam o sırada da yani Mert nasıl yakalamışsa, bu anı ölümsüzleştiriyor. Maçtan sonra bu fotoğrafı görünce "Wow ne kadar güzel bir kare yakalamış" dedim. Sadece fotoğraf değil, saçlarımın havada o at kuyruğunun olması, arkadaki kadrajdaki insanlar, yüzümdeki o ifade, aslında hepsi o maç içerisinde yaşadığım duyguları dışa vurmuş gibi duruyor" dedi.

Eda Erdem'in bu meşhur imza fotoğrafı sevenleri tarafından oldukça beğeniliyor ve sık sık paylaşılıyor.

Fotoğrafı çeken Türk Voleybol Federesyonu foto muhabiri Mert Bülent Ucma'dır.