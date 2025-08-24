Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda yarın Bulgaristan'la karşılaşacak - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda yarın Bulgaristan'la karşılaşacak

        Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan'la mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 09:20 Güncelleme: 24.08.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultanlar'ın rakibi Bulgaristan!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan'la mücadele edecek.

        Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

        Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

        Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

        REKLAM

        MAÇ PROGRAMI

        Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

        Yarın:

        TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

        27 Ağustos Çarşamba

        TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        Rıdvan Yılmaz resmen Beşiktaş'ta!
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a 'Gazze' mektubu
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 