Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Voleybol "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantiledi - Voleybol Haberleri

        "Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi'nde finallere katılmayı garantiledi

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:16 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sultanlar finallere katılmayı garantiledi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) finallere katılmayı garantiledi.

        Ligin Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenen üçüncü etabında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenen milli takım, organizasyondaki 10. maçında 8. galibiyetini elde etti.

        Puanını 24'e yükselten Türkiye, Hong Kong etabında kalan iki karşılaşması öncesi adını finallere yazdırdı.

        16 takımın mücadele ettiği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallere katılacak.

        "Filenin Sultanları", geçen yıl FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        İstanbul'da 130 milyon TL'lik yalı soygunu nasıl gerçekleşti? Görüntüler ve detaylar ortaya çıktı
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu