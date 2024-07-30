Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları maç takvimi gündemde. Filenin Sultanları Hollanda karşılaşması sonrası Paris Olimpiyatlarında Dominik Cumhuriyet ile yarışacak. Gruptaki son maçı ise İtalya ile olacak. Puan sıralamasını kontrol altında tutabilmek için finallere yükselmeye hak kazanmak istiyor. Peki Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları maç takvimi