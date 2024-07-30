Filenin Sultanları maç takvimi 2024: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İlk mücadelesini Hollanda karşısında oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci maçını Dominik Cumhuriyeti ile yapacak. Filenin Sultanları Dominik'i mağlup edip yoluna devam etmek istiyor. Karşılaşmayı canlı yayından naklen takip etmek isteyen spor severlerde Filenin Sultanları maç takvimini merak ediyor. Peki Filenin Sultanları maç takvimine göre 2024 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Filenin Sultanları maç takvimi gündemde. Filenin Sultanları Hollanda karşılaşması sonrası Paris Olimpiyatlarında Dominik Cumhuriyet ile yarışacak. Gruptaki son maçı ise İtalya ile olacak. Puan sıralamasını kontrol altında tutabilmek için finallere yükselmeye hak kazanmak istiyor. Peki Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları maç takvimi
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT İKİNCİ MAÇI NE ZAMAN?
C Grubun’da yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyatları’nda ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
Türkiye - Dominik Cumhuriyeti karşılaşması 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00’da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Filenin Sultanları gruptaki son maçına ise grubun favorileri arasında yer alan İtalya karşısında çıkacak. Türkiye - İtalya mücadelesi ise 4 Ağustos’ta oynanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya