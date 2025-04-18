A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?
Filenin Sultanları sahalara geri dönüyor! Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4 Haziran'da başlayacak olan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yeniden zafer arayacak. Üç hafta boyunca her biri dört maçtan oluşacak karşılaşmalarla sahne alacak olan Milliler, finallere kalabilmek için zorlu bir maratona çıkıyor. İşte merakla beklenen maç takvimi ve heyecan dolu karşılaşmaların detayları…
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 22 Ağustos’ta başlayacak olan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları, turnuvada güçlü rakiplerini geride bırakarak zirveye ulaşmayı hedefliyor. İşte güncel bilgiler...
MİLLETLER LİGİ VNL GRUPLARI BELLİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa
2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya
TAKVİM BELİRLENDİ
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi;
İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,
İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,
Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye