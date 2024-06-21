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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarı final peşinde! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarı final peşinde!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi final organizasyonunun çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Son şampiyon Türkiye, üst üste 6'ncı kez yarı finale kalmanın peşinde olacak. Mücadele saat 16.30'da başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:27
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        Filenin Sultanları yarı final peşinde!
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        Dünya 3 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Milletler Ligi macerası sürüyor. Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak.

        Son şampiyon Türkiye, üst üste 6'ncı kez yarı finale kalmanın peşinde olacak. Grup aşamasındaki 12 maçın 8'ini kazanan Ay yıldızlılar, 25 puan topladı.

        Aldığı 29 sete karşılık 18 set kaybeden millilerimiz, 3 haftalık süreci 6'ncı sırada tamamladı.

        Polonya ise 12 maçta 10 galibiyet elde etti. Bu süreçte Brezilya'ya ve Çin'e yenilen kırmızı beyazlılar, 3'üncü basamakta yer aldı.

        Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele saat 16.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

        Polonya'ya karşı şu ana kadar 4 maça çıkan Filenin Sultanları, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı. Millilerimizin, toplam madalya sayısında ise 3-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

        Yarı finale yükselmesi halinde Türkiye'nin rakibi, İtalya-ABD eşleşmesinin galibi olacak.

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