Filenin Sultanları yurda döndü FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılandı.

Çin'i yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, THY'nin TK-192 sefer sayılı Dallas - İstanbul uçağıyla İstanbul Havalimanı'na geldi. Filenin Sultanları'nı taşıyan uçağa itfaiye araçlarının sirenleriyle karşılama yapılırken, sonrasında 'follow me' araçları eşlik etti. Ardından da Millileri taşıyan uçağa, bir havacılık geleneği olan 'su tagı'yla karşılama gerçekleştirildi.

Havalimanının VIP bölümünden çıkış yapan Filenin Sultanları'na basın mensupları ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.