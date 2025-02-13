Filip Kostic: Özlediğim bir şeydi

UEFA Avrupa Ligi eleme turu Play-off ilk maçında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Filip Kostic, galibiyeti değerlendirdi.

Kostic, "Zor bir maçtı. Bana göre sahada kollektif anlamda iyi iş çıkardık, bunu yapmak istiyorduk. Sonuçtan mutluyuz ama bu daha ilk maç, 1 hafta sonra bir maç daha var. İyi dinleneceğiz, iyi hazırlanacağız, konsantre olacağız, önümüze bakacağız." dedi.

"ÖZLEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Açıklamalarına devam eden Sırp futbolcu, "Kendi adıma mutluyum. Avrupa'da oynamak ihtiyacım olan ve özlediğim bir şeydi. Kendimle ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımız bizi harika desteklediler. Bu destek bize enerji verdi. Biz de sahada yapmamız gerekenleri ortaya koyduk. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Aynısını orada da yapmalıyız." diye konuştu.

Kostic, son olarak, "Çok mutluyum, (Balkan kökenli futbolcularla) oynadığım için keyif alıyorum. Saha içinde iyi anlaşıyoruz, saha dışında çok vakit geçiriyoruz. Geldiğim andan itibaren takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Hem sahada hem saha dışında bana sürekli yardımcı oluyor Tadic ve Dzeko. Bir takımda aynı dili konuşan oyuncular çok iyi oluyor. Umarım burada uzun süre beraber kalabiliriz. Göreceğiz." sözlerini sarf etti.