Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Mayon Yanardağı'ndaki volkanik aktivitelerin şimdiye kadar 6,2 büyüklüğünde depreme, 301 kaya düşmesi olayına ve iki defa güçlü buhar ve kül patlamalarına neden olduğunu açıkladı.