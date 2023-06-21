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Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

Filipinler'in en aktif yanardağı Mayon Yanardağı'nın 11 Haziran'da harekete geçmesinin ardından bölgede yaşanan panik sürüyor. Geçen haftadan bu yana bölgede yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edilirken, yanardağdan akan lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığı belirtildi

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AA / HABERTURK.COM

  • Filipinler'de başkenti Manila'nın 330 kilometre güneydoğusundaki Mayon Yanardağı'nın 11 Haziran'da püskürtmeye başladığı lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığı belirtildi.

     

     
  • Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

    Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Mayon Yanardağı'ndaki volkanik aktivitelerin şimdiye kadar 6,2 büyüklüğünde depreme, 301 kaya düşmesi olayına ve iki defa güçlü buhar ve kül patlamalarına neden olduğunu açıkladı.

     

     
  • Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

    Phivolcs, yanardağdan akan lavların 2,5 kilometre mesafeye ulaştığını aktardı.

     

     
  • Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

    Yetkililer, alarm seviyesinin hala "3" olduğu bilgisini verirken, gelecek haftalarda veya günlerde tekrar patlama olabileceği konusunda uyardı.

     

     
  • Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

    11 Haziran'da lav püskürtmeye başlayan Mayon Yanardağı, daha önce 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

     

     
  • Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

    Lav akıntısının başladığı geçen haftadan itibaren bölgede 20 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

     

     
  • Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

    Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde bulunuyor.
  • Filipinler'in en aktif yanardağı faaliyete geçti: Lavlar 2,5 km mesafeye ulaştı!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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