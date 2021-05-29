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Filipinler Çalışma Bakanı Silvestre Bello’nun cumartesi günü yaptığı açıklamada, Filipinler’in Suudi Arabistan’a işçi gönderme yasağını kaldırdığını açıkladı.

Çalışma Bakanı Bello, ‘‘Suudi Arabistan'a bağlı çalışanlarımız artık dezavantajlı olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Filipinler’in yasak kararı, Filipinli işçilerin Suudi Arabistan’da Covid-19 testi ve karantina maliyetlerini üstlenmelerinin istendiği yönündeki raporların tespit edilmesinden sonra alınmıştı.

AP’nin aktardığı habere göre, Suudi işverenler Filipinli vatandaşların test ve 10 günlük karantina masraflarını üstleneceğini açıklamasının ardından, yasağın kaldırıldığı duyuruldu.

YASAĞA TEPKİ

Perşembe günü uygulanan yasak sadece iki gün sürdü, 400’den fazla Filipinli işçi Filipinler Havayolları’nın düzenlediği uçuşlara binemedi. Manila Havaalanı’nda mahsur kalan vatandaşlar Filipin hükûmetinin derhal yasağı kaldırması için çağrıda bulundu.

Filipin Havayolları da uçağa binemeyen yolcuların yeniden rezervasyon masraflarını üstleneceğini bildirdi.

Gözyaşları ile çağrıda bulunan vatandaşlara yönelik Bello, "Sevgili denizaşırı Filipinli işçilerimize yol açmış olabileceği rahatsızlık ve anlık ıstırap için özür dilerim" ifadelerini kullandı. Kararın Suudi Arabistan’a gidecek Filipinli çalışanlarda ''kafa karışıklığı ve rahatsız yarattığını anladığını'' sözlerine ekledi.