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        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin Devlet Başkanı Abbas, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile görüştü | Dış Haberler

        Filistin Devlet Başkanı Abbas, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile görüştü

        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Filistin meselesindeki gelişmeleri ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 02:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 02:08
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        Abbas, Hristodulidis ile görüştü
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        Abbas ile Hristodulidis, Ramallah'taki başkanlık merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, Filistin topraklarındaki son gelişmelerle iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

        AA'nın Filistin resmi ajansı WAFA'ya dayandırdığı habere göre; Hristodulidis'e, Filistin sahasındaki son gelişmeler ve tüm taraflarla devam eden temaslara ilişkin bilgi veren Abbas, önceliklerinin, ateşkesin ivedilikle sağlanması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze Şeridi'ne acilen insani ve tıbbi yardım ulaştırılması olduğunu vurguladı.

        Abbas, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmeksizin bölgedeki yeniden imar faaliyetlerine başlanması gerektiğinin altını çizdi.

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        Filistin Devlet Başkanı Abbas, kapsamlı bir ateşkes sağlamak, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail'in yerleşim faaliyetleriyle saldırılarını durdurmak, Doğu Kudüs'te Müslümanların ve Hristiyanların kutsal değerlerini hedef alan saldırıları önlemek, iki devletli çözümü uygulamaya koymak için çalıştıklarını ifade etti.

        Suudi Arabistan, ABD yönetimi, ilgili Arap ve Avrupa ülkeleriyle uluslararası meşruiyete dayalı iki devletli çözüme doğru ilerlemek için sarih bir formül üzerinde çalıştıklarını kaydeden Abbas, bu amaçla haziran ayında New York'ta uluslararası barış konferansının düzenlenmesi için hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

        Abbas bunun aynı zamanda Filistin Devleti'nin geniş uluslararası tanınırlığı için de bir fırsat olacağını belirterek, GKRY'e, Filistin halkının haklarını destekleyen duruşundan dolayı teşekkür etti.

        Hristodulidis ise GKRY'nin bölgedeki barış ve istikrar için sağlam bir temel oluşturan iki devletli çözüm ilkesi temelinde herkes için barışın ve istikrarın sağlanmasını destekleyen tutumunu yineledi.

        GKRY lideri Nikos Hristodulidis, gün içerisinde İsrail'i ziyaret etmişti. Hristodulidis, birkaç saat süren ziyaret çerçevesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmişti.

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        #Filistin
        #güney kıbrıs
        #haberler
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