Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan'dan İsrail'e tepki | Dış Haberler

        Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan'dan İsrail'e tepki

        Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ettiğini belirterek, işgale son verilmeden adil ve kalıcı bir barışın sağlanamayacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 04:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e tepki
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ağabekyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 61. oturumunda konuştu. Ağabekyan, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Silah zoruyla yerleşimci-sömürgeci bir gerçeklik dayatılıyor, soykırım ve zorla yerinden etme politikaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası sisteme ve alınan kararlara yönelik sistematik bir saygısızlığı yansıttığını dile getiren Ağabekyan, süregelen cezasızlığın İsrail'i savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye teşvik ettiğini belirtti. Ağabekyan, işgale son verilmeden ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan adil bir barışın mümkün olmayacağını vurguladı.

        Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ağabekyan, sözlü kınamaların ötesine geçilerek hesap verebilirliği sağlayacak ve İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayacak caydırıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

        Filistinli Bakan, İsrail güçlerinin koruması altında Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, toprak gaspları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarıyla​​​​​​​ ilhak adımlarının hızlandırıldığı uyarısında bulunarak, bunun "yasa dışı bir fiili durum oluşturma ve işgali kalıcı hale getirme girişimi" olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanından ayırmadığı kuzusunu parka da misafirliğe de götürüyor

        Antalyanın Aksu ilçesinde üçüz doğan ve annesinin ilgilenmediği kuzuyu bebek gibi büyüten Meliha Erten, "Naciye" ismini verdiği kuzuyu parkta salıncakta sallıyor, misafirliğe gittiğinde yanında götürüyor. (AA)

        #haberler
        #Filistin
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        "Anlaşma olmazsa İran için kötü bir gün olacak"
        "Anlaşma olmazsa İran için kötü bir gün olacak"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        "Yazık oldu, önümüze bakmalıyız!"
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        Fenerbahçe fırsat tepti!
        İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı
        İran’da telefonlara gelen mesajın sırrı ortaya çıktı
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        Kasımpaşa'dan Fenerbahçe karşısında ilk!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Eylem Tok ve baba Cihantimur hakkında 10 yıl hapis talebi
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Akıllara durgunluk veren savunma!
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        Meksika'daki olaylarda 55 kişi öldü
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        6 dakikada yıkım: Fenerbahçe sonunu getiremedi!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        F.Bahçe'de sakatlık: Oyuna devam edemediler!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Okul müdürlerine saldırı kamerada!
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Sahurda çay ya da kahve vücudu nasıl etkiler?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"