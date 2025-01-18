Filistin Yönetimi ile silahlı gruplar arasında anlaşma

Cenin Mülteci Kampındaki Islah Toplumu Komitesi Başkanı Ahmed Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin yönetimi ile silahlı direniş grupları arasında yapılan anlaşma sonrasında dün, Filistinli güvenlik güçlerinin kampa giriş yaparak etrafa konuşlandığını söyledi.

Krizin zor olduğunu ve bunun sonucunda gözaltılar ve ölümler açısından da bazı karmaşık sorunları ortaya çıkardığını aktaran Salah, kamptaki molozların kaldırılması ve patlayıcı maddelerin imhası çalışmalarının bugün başlayacağını dile getirdi.

Salah, "kamptaki silahların veya silahlı grup üyelerinin Filistin güvenliğine teslim edilmeyeceğini" vurguladı.

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Filistin Güvenlik Güçleri Sözcüsü Enver Receb de yaptığı açıklamada, anlaşmanın dün polis ve güvenlik güçlerinin Cenin'de konuşlandırılmasıyla yapıldığını belirterek, ardından yolların açıldığını, bariyerler kaldırıldığını ve diğer güvenlik güçlerinin kampta konuşlanmasının önü açıldığını ifade etti.

Receb, "Cenin Tugayının talepleri yetkililer tarafından onaylandı ve polisin kamp alanına kısmen girmesi konusunda kendileriyle mutabakata vardık, geri kalan düzenlemeler tamamlanacak. Eğer süreç üzerinde mutabık kalınan şekilde ilerlerse, biz de kendi tarafımızdan tüm taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Ancak bu, Filistin güvenlik güçlerinin anlaşmaya bağlı kalmasına bağlıdır." şeklinde konuştu.

Filistin güvenlik güçleri, 14 Aralık’tan itibaren "kanun dışı kişiler" olarak adlandırdıkları şahısları yakalamak gerekçesiyle Cenin Mülteci Kampı'nda operasyonlar başlatmıştı.

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar, güvenlik güçlerini, direnişçileri hedef almakla suçluyor.

Batı Şeria ve Gazze'den 135 sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı, 22 Aralık’ta "Cenin'deki krizin çözümü için diyalog yolunun benimsenmesi" çağrısında bulunmuş, gerilimin azaltılmasına engel olan sorunların çözülmesinde rol almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Cenin Mülteci Kampında operasyonlarda 6'sı güvenlik güçlerine mensup, biri Cenin Tugayı liderlerinden olmak üzere 15 kişi yaşamını yitirdi.