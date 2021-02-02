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HaberlerDünyaFilistinli gruplar kapsamlı diyalog için Kahire'de buluşacak - Haberler
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Filistinli gruplar kapsamlı diyalog için Kahire'de buluşacak

Filistinli gruplar, 8 Şubat'ta kapsamlı diyalog için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelecek.

Filistinli gruplar kapsamlı diyalog için Kahire'de buluşacak - Haberler
HABERTURK.COM

Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Rucub, yaptığı basın açıklamasında Filistinli grupların 7 Şubat'ta Kahire'ye ulaşacağını söyledi.

Xinhua'nın haberine göre, Rucub, Fetih 'Hareketi'nin Filistin'de yeniden birliği sağlamak için açık fikirli kapsamlı diyalogdan yana' olduğunu ifade etti.

Öte yandan İslami Hamas hareketi de Xinhua'ya gönderdiği açıklamada, Mısırlı ara bulucunun hareketten bir delegasyonu Filistin'e dair kapsamlı diyalog için resmi olarak Mısır'a çağırdığını kaydetti.

İslami Cihat Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Halk Partisi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi de ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla, kapsamlı ulusal diyalog için Mısır'dan resmi davet aldıklarını teyit etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ocak'ta Filistin Ulusal Konseyi'nin yanı sıra devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin spesifik tarihlerini de belirleyen bir kararnameye imza atmıştı.

Karar kapsamında milletvekili seçimleri 22 Mayıs 2021'de, devlet başkanlığı seçimi 31 Temmuz 2021'de ve Filistin Ulusal Konseyi seçimleri de 31 Ağustos 2021'de gerçekleştirilecek.

Filistin topraklarındaki son milletvekili seçimleri 2006 yılında gerçekleştirilmişti ve şu anda Gazze'nin hakimi olan Hamas hareketi çoğunluğu kazanmıştı. Abbas da 2005 yılında Filistin Yönetimi'nin başkanı olarak seçilmişti.

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