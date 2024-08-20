Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!

İstanbul Kağıthane’de 18 Ağustos Pazar akşamı 22.30 sıralarında park halindeki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Saldırıda emlak işi ile uğraşan Anas Abd El Qadı (30) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Anas’ın yakını ve iş insanı Filistinli Fadi M. de ağır yaralandı. İki Filistinlinin, koruması olan emekli asker olduğu öğrenilen E.K. ise ayağından hafif yaralandı. E.K.’nin polise verdiği ifadesinin detayları da ortaya çıktı.

“ZİYARET 15 DAKİKA SÜRDÜ” Olay sonrası hastanede polise bilgi veren E.K., kendisinin emekli asker olduğunu ve 3 gün önce maktul ile olayda yaralanan Filistinlinin yanında işe başladığını belirtti. E.K., "Bana emlak ve galeri işi yaptığını söylediler. Olaydan önce araçla ile Zeytinburnu’ndan Kağıthane’ye S.A.Z. adlı kişinin ziyaretine gittik. Ziyaret 15 dakika sürdü.” dedi. REKLAM

ARACA BİNDİKLERİ SIRADA UĞRADI Görüşmeden sonra araca bindikleri sırada aracın sağ tarafından yüzünde maske bulunan bir kişinin yaklaşarak ateş etmeye başladığını belirten E.K., açılan ateş sonrası şoför mahallinde oturan Anas Abd El Qadır’ın vurulduğunu söyledi. E.K. olayın detaylarına girerek “Ben de arka koltuktaydım ayaklarımdan yaralandım. Sağ ön koltukta oturan Fadı M. de aracın camından dışarı atlayarak yakında bulunan çiğköfte dükkanına doğru koşmaya başladı" şeklinde konuştu. SİLAHI TUTUKLUK YAPTI Şüphelinin de Fadı M.’nin peşinden koştuğunu belirten E.K., şöyle devam etti; “Dükkan girişinde yakalayıp ateş ederek Fadı M.’yi de vurdu. O sırada şüphelinin tabancası tutukluk yaptı. Ve tabancayı olay yerine atarak caddenin sonuna doğru koştu. Orada kendisini bekleyen araca binerek kaçtı."

ANLATTIKLARI DOĞRULANDI E.K.’nin anlatımları üzerine polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Elde edilen görüntülere göre, E.K.’nin anlatımı doğrulandı. Olay yerinde yapılan incelemede, şüpheliye ait olduğu değerlendirilen 1 adet Pietro beretta gardone vt ibareli 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu. 3 ARABA DEĞİŞTİRDİLER Olayla ilgili yapılan çalışmalarda detaylar da ortaya çıktı. Polisin ulaştığı detaylara göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçıp, kendisini bölge yakınlarında bekleyen bir otomobile binerek uzaklaştı.

REKLAM Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullandı. Şüphelilerin kaçarken kullandığı 2 otomobili bulan emniyet görevlileri, kiralık olduğu belirlenen 2 otomobilde yaptıkları aramada, bir silah ele geçirdi. SALDIRIDAN 2.5 SAAT SONRA YURT DIŞINA KAÇTILAR Olaya ilişkin kamera görüntüleri incelendi, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şüphelilere ulaşıldı. Şüphelilerden, G.S., T.S. ve S.A.’nın olaydan sonra 19 Ağustos 2024’te yani olaydan 2.5 saat sonra 00.48’de Kırklareli’nden yurt dışına çıktıları tespit edildi.