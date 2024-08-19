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        Haberler Gündem Güncel Susturucu kullanıldı! İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Susturucu kullanıldı! İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!

        İstanbul Kâğıthane'de önceki akşam park halindeki bir otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları iddia edilen kişilere yönelik saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Maskeli saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas E.K.(30) hayatını kaybetti. Ön koltukta oturan Fadı M. (31) ise araçtan inip sığındığı çiğ köftecide vurulup ağır yaralandı. İkilinin korumalığını yapan ve emekli asker olduğu öğrenilen E.K. ise arka koltuktayken bacağından yaralandı. E.K. polise verdiği ifadede de olayın nasıl geliştiğini detaylarıyla anlattı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 19.08.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:35
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        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
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        Korkunç olay dün dün akşam saat 22.30 sıralarında Kâğıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan 3 kişi, maskeli ve silahlı kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        BİRİ KAÇARKEN VURULDU

        Silahlı saldırıda Filistinli oldukları oldukları öğrenilen kişilerden şoför koltuğunda oturan Anas E.K., hayatını kaybetti. Ön koltukta oturan Fadi M. adlı kişi ise araçtan inerek çiğ köfteciye sığındı, ancak peşinden giden saldırgan tarafından vuruldu. Fadi M. ağır yaralanırken, ikilinin korumalığını yaptığı iddia edilen ve emekli asker olduğu öğrenilen E.K. de arka koltukta bacağından vuruldu.

        ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

        Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti.

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        DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

        Araçta bulunan ve ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas E.K. ve Fadı M'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi. İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'ndan araçla Kâğıthane'ye geldi ve burada S.A.Z. adlı yine Filistinli biriyle görüştü.

        CAMDAN ATLAYIP KAÇTI AMA KURTULAMADI

        E.K.'nin ifadesine göre, 15 dakika sonra görüşme çıkışında olay yerinde araç içerisinde bekleyen 3 kişi yanlarına gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, peş peşe ateş ederek şoför mahallindeki Anas E.K'yı öldürdü. Ardından da arka koltukta olan koruma E.K.'ya ateş açtı. Saldırgan ön koltukta otururken camdan atlayıp kaçan ve çiğ köfteciye giren Fadı M.'yi de dükkânda ağır yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

        SUSTURUCULU SİLAH BULUNDU

        Kaçarken tutukluk yapan silahını da yere atan saldırgan cadde sonunda kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden kaçtı. Polisin yaptığı incelemede şüphelinin kaçtığı aracın kiralık araç olduğu tespit edilirken olay yerinde el yapımı susturucu takılı Pietro Beretta Gardone VT ibareli 7.65 mm ve 8 adet 7.65 mm kovan bulundu.

        3 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇTI

        Elde edilen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğu tespit edildi. 3 kişinin izini süren polis şüphelilerin Bulgaristan’a kaçtığı yönde bilgiler elde etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliğinden de konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 22.30 sıralarında Kâğıthane ilçemizde meydana gelen silahlı saldırı neticesinde yabancı uyruklu A.K. (1994) isimli şahıs hayatını kaybetmiş, şahsın arkadaşı F.M. isimli yabancı uyruklu şahıs da ağır yaralanmıştır. Saldırıda A.K'nın koruma görevlisi E.K. de ayağından yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

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        Fotoğraflar: AA

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