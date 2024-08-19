Kağıthane'de araca silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Kağıthane'de park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişilerce, park halindeki otomobile yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda Filistin uyruklu olduğu öğrenilen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Zanlı olay yerinden kaçarken saldırıyı gerçekleştirdiği silaha susturucu taktığı öğrenildi.
Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.