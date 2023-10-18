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        Haberler Dünya Filistinliler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

        Filistinliler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak

        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 00:52 Güncelleme: 18.10.2023 - 00:52
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        Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
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        Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        “İsrail'in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır”

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        #Diyanet işleri
        #ali erbaş
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