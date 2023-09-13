Filiz Akın'dan haber var

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Filiz Akın, üç ay önce "O kadar ilaç ve tedaviye rağmen iyi değilim" demişti. Oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendirmişti.

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"ENDİŞEYE GEREK YOK"

Tetkik sonuçlarını öğrenen Filiz Akın, sosyal medya hesabından gülümseyerek el salladığı bir videosunu şu mesajla paylaştı: MR sonuçlarına göre endişelenecek durum yokmuş. İlaçlara 5 gün daha devam. Sizlere de dilek ve dualarınız için teşekkür ederken, böyle iyi haberler alacağınız bir gün diliyorum.